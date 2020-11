Spezia-Juve, Italiano: Concediamo troppo in difesa

Lo Spezia tiene botta per un’ora di gioco dinnanzi ai campioni d’Italia per poi cedere soltanto nei minuti finali; al termine della gara è come di consueto il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano a commentare la prestazione dei suoi ragazzi: “La nostra mentalità è quella di giocarsela contro tutti, anche di fronte ai campioni d’Italia, e devo dire che oggi la squadra ha saputo disputare un’ottima prestazione e per circa un’ora di gioco abbiamo tenuto il campo dignitosamente contro una squadra che rispetto a noi è di un livello molto alto. Ci sono stati peraltro i presupposti per segnare qualche gol in più, Buffon sul 2-1 ha fatto una parata strepitosa, però noi dobbiamo cercare di migliorare in fase difensiva, perché ci sono momenti in cui concediamo troppo, nonostante, ripeto, il livello di attenzione della mia squadra quest’oggi è stato davvero alto.

Quando ero giocatore e si giocava contro squadre di questo tipo, ricordo che si faceva fatica a fare tre passaggi, oggi i ragazzi hanno saputo battaggliare al livello della Juve, giocando a tratti stabilmente nella loro metà campo, quindi non posso che essere davvero orgoglioso. Siamo ancora alla sesta giornata e la squadra è ancora in fase di pieno rodaggio, oggi abbiamo ribattuto colpo su colpo, poi la Juve ha la possibilità di inserire dalla panchina campioni come Ronaldo e quindi diventa tutto più difficile.

Un po’ di rammarico c’è perchè il risultato è troppo severo nei nostri confronti, era una sfida che sapevamo si potesse perdere, però qualcosa da limare c’è, parlo in termini di malizia, determinazione e organizzazione in fase difensiva. Adesso dobbiamo archivire e metterci già nella testa la sifda di Benevento, andremo ad affrontare una sqaudra forte e organizzata, dovremo preparare la sfida con serenità e voglia di continuare a smuovere la classifica”.