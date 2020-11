Derby, Jankto: Contento per gol e continuità

Due gol in due partite. Entrambe giocate come esterno destro. Per Jakub Jankto è un momento d’oro. Lo conferma questo gol segnato come fosse un tiro da tre nel basket. Peccato però non da tre punti. «Sono contento per il gol, ma meno per il risultato – dice con una punta di amarezza dopo il derby il centrocampista ceco -. Lo dico perché soprattutto nel secondo tempo abbiamo avuto le occasioni con Balde e Damsgaard e quindi c’è un po’ di rammarico. Forse ci è mancata un po’ di cattiveria davanti alla porta. Però alla fine può andare bene così perché queste partite si possono anche perdere».

Cattiveria. Posizione nuova in campo, ed ecco il nuovo Jankto. «Questo ruolo lo faccio anche in nazionale – corregge il tiro il mancino -, mi è riuscito abbastanza bene e spero di continuare così. I nuovi? Si stanno integrando alla grande, già sanno come muoversi. Il resto della squadra è la stessa dell’anno scorso, ma ci capiamo di più e dobbiamo dare continuità a Cagliari. Abbiamo dimostrato di sapere giocare: dobbiamo continuare così».