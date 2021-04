Spezia-Inter, capitan Terzi torna al comando della difesa

Nel 32° turno della Serie A Tim, Le Aquile di mister Vincenzo Italiano affrontano, allo stadio ‘Alberto Picco’, la capolista Inter in cerca di punti per il tricolore.

Per l’occasione il tecnico aquilotto, costretto a rinunciare agli indisponibili Erlic, Bastoni e Nzola opta come sempre per il 4-3-3. Tra i pali, conferma per Ivan Provedel, col quartetto difensivo che sarà composto da Ferrer, Ismajli, capitan Terzi e Marchizza. A centrocampo, spazio a Ricci in regia, coadiuvato dalle mezzali Estevez e Maggiore. In attacco, maglia da titolare per Piccoli nel ruolo di centravanti, mentre gli esterni offensivi saranno Agudelo a destra e Farias a sinistra.