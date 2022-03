Spezia, iniziativa solidale nella sfida contro il Cagliari per l’Ucraina

Iniziativa solidale dello Spezia per i profughi in fuga dalla guerra in Ucraina.

Un posto “virtuale” nello stadio a capienza limitata, l’importo del biglietto devoluto a Save the Children per i bambini dell’Ucraina in guerra.

E’ l’iniziativa lanciata dallo Spezia Calcio, in collaborazione con l’ong, dal nome “A ticket for a hope”.

Un simbolico 25% dei posti a sedere dello stadio Picco, per la partita salvezza Spezia-Cagliari di sabato prossimo, sarà occupato da una t-shirt, personalizzata con una scritta scelta dal donatore. Le magliette personalizzate saranno disposte sugli spalti a formare una coreografia, per un messaggio contro la guerra. Inoltre, il 50% dell’incasso “reale” dello stadio sarà devoluto alla stessa associazione che li utilizzerà per l’emergenza umanitaria in Est Europa