Samp, incubo finito per il gioiello blucerchiato Damsgaard

L’incubo finalmente sta terminando e Damsgaard, gioiello della Samp, presto potrebbe tornare protagonista in campo.

Oltre cinque mesi dalla sua ultima presenza in campionato (era il 3 ottobre scorso in casa con l’Udinese). Poco meno per le ultime due gare giocate con la nazionale danese, il 9 e il 12 ottobre scorso. Poi, per Mikkel Damsgaard, ex ragazzo prodigio della Sampdoria, diventato in fretta uno dei pezzi pregiati del club blucerchiato con richieste da tutta Europa, grazie anche all’ottimo Europeo dell’estate scorsa chiuso con cinque presenze e due gol all’attivo, è iniziato un lunghissimo periodo fra ricoveri, operazioni e una convalescenza infinita per un’infiammazione al ginocchio destro che s’è rivelata evidentemente un guaio ben peggiore di quanto ipotizzato inizialmente.