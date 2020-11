Spezia, impegno a Roma nel prossimo turno di Coppa Italia

Le Aquile di Vincenzo Italiano disputeranno in trasferta la partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Roma, come sancito dal sorteggio tenutosi questo pomeriggio.

La sfida con la formazione giallorossa, che si terrà a gennaio 2021, rappresenta un dolce déjà vu per il pubblico spezzino, che il 16 dicembre 2015 festeggiò uno storico accesso ai quarti di finale proprio sul terreno dell’Olimpico, imponendosi dal dischetto, dopo lo 0 a 0 confermato anche dopo i tempi supplementari.

Ufficializzata anche la modalità di svolgimento dei quarti di finale: in caso di passaggio del turno, lo Spezia affronterà la vincente di Napoli-Empoli, al “Picco” in caso di vittoria dei toscani ed al “San Paolo” in caso di affermazione partenopea.