Spezia, il punto degli infortunati in questa prima parte di stagione

Ecco il punto dall’infermeria dello Spezia in questa prima parte di preparazione.

Kelvin Amian: a seguito di ulteriori e approfonditi test medici e funzionali, è stata riscontrata una lesione della parete addominale, particolarmente limitante per l’attività agonistica. In accordo con il calciatore, lo staff sanitario del Club ha deciso di predisporre un intervento chirurgico che si terrà in data 20 luglio presso la Clinique du Sport di Parigi.

Salva Ferrer: il calciatore, reduce da un intervento in artroscopia all’anca subito in Spagna alla fine del mese di maggio, sta proseguendo nella fase di recupero in Italia presso il Kinemove Center di Pontremoli.

Aurélien Nguiamba: gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore in seguito ad un fastidio accusato nella seduta di allenamento tenutasi lunedì 11 luglio, hanno evidenziato una lesione di I grado al flessore della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo del caso.