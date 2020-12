Spezia, il bicentenario Terzi: Organizzazione di squadra

Alla duecentesima presenza in maglia bianca, capitan Claudio Terzi anche ieri ha saputo dimostrare la sua leadership al comando della retroguardia aquilotta: “Sapevamo che la Lazio in ripartenza era davvero un’insidia e quindi avremo potuto far meglio in quelle circostanze, ma penso che la prestazione sia stata comunque ottima.

Stiamo diventando una realtà, ogni domenica la prestazione non manca e quindi penso che la strada intrapresa sia davvero quella giusta. Il traguardo delle 200 presenze era un obiettivo che volevo raggiungere in Serie A e sono davvero orgoglioso di esserci riuscito.

Con questo atteggiamento e queste prestazioni sono convinto che l’obiettivo salvezza si possa raggiungere, siamo un organico giovane ma che dalla sua ha organizzazione e idee ben precise, penso che questo sia davvero il nostro punto di forza”.