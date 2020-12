Spezia-Lazio, Italiano: Prestazione sontuosa

Al termine della sfortunata sconfitta contro la Lazio, è il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano a commentare la prestazione dei suoi ragazzi: “Siamo stati noi a fare la partita, siamo stati noi a concedere quel poco che abbiamo concesso alla Lazio. Sapevamo che in ripartenza sarebbero stati fenomenali, peccato quindi per i gol subiti.

Oggi abbiamo fatto una delle migliori gare, abbiamo creato più di tutte le altre partite messe insieme, ma usciamo dal campo con zero punti. Siamo all’inizio e c’è pertanto da essere ottimisti, sarà importante continuare ad affrontare le gare con questo spirito, perché i ragazzi hanno giocato proprio come si era preparata la gara.

Forse è stata la miglior prestazione in assoluto, questa gara ci ha dimostrato che se non concretizzi le occasioni in Serie A esci dal campo da sconfitto. Davvero un peccato non portare a casa punti, ma siamo comunque orgogliosi di quanto abbiamo fatto vedere in campo; lo spirito deve assolutamente rimanere questo anche nelle prossime settimane”.