Spezia, Hristov: Ho trovato un gruppo fantastico

Petko Hristov, difensore arrivato allo Spezia dalla Fiorentina, nella sua conferenza stampa di presentazione al mondo aquilotto.

“Ho trovato un gruppo fantastico e mi è piaciuto tutto sin da subito, anche la città. I primi giorni sono stati difficili causa Covid, ma ora abbiamo ripreso e ci alleniamo al massimo”.

“È il mio primo anno in Serie A e spero di far tanti punti e giocare bene, mi ispiro a Thiago Silva – ha proseguito il classe 1999 -. Appena saputo dell’interesse dello Spezia ho sentito Galabinov (bulgaro come Hristov, ndr) e mi ha detto tante belle cose, poi l’accordo è stato trovato velocemente”. Sui primi giorni con Thiago Motta: “Abbiamo fatto poco insieme a causa del Covid, ma stiamo provando a trovare i giusti movimenti. Il salto in Serie A? Mister Motta vuole giocare a quattro dietro e per me è un po’ diverso da come giocavo con Modesto alla Pro Vercelli, ma a tre o a quattro faccio quello che dice il mister. Quale attaccante mi piacerebbe affrontare? Sicuramente Ronaldo, mi è sempre piaciuto”.