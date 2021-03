Spezia, gol azzurrino per capitan Maggiore

L’Italia Under 21 di Nicolato vola ai Quarti di Finale dell’Europeo battendo 4-0 la Slovenia.

Ad aprire le danze il gran gol in diagonale di Giulio Maggiore, che raccoglie il tiro di Pobega respinto dal portiere e sblocca il match. Italia perfetta che vince e convince, il risultato finale è 4-0 (10’ Maggiore, 19’ Raspadori, 25’, 50’ Cutrone) e secondo posto blindato.

90’ e gol per Maggiore, 73’ per Pobega e 82’ per Marchizza, espulso per somma di gialli. l’Italia sfiderà la prima del gruppo D, quello di Portogallo, Croazia, Svizzera e Inghilterra.