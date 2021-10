Spezia-Genoa, i precedenti del derby ligure

Domani il Picco ospita il sentito derby ligure tra i padroni di casa dello Spezia ed il Genoa.

Vediamo i precedenti tra le due squadre.

SCONTRI DIRETTI

Il Genoa ha perso soltanto una delle nove sfide tra Serie A, Serie B e Coppa Italia contro lo Spezia: 1-2 per gli aquilotti nel novembre 2006 nel campionato cadetto – completano sei successi rossoblù e due pareggi.

Lo Spezia nella scorsa stagione ha perso entrambi i confronti giocati in Serie A contro il Genoa; Lazio e Juventus sono le altre due squadre contro cui lo Spezia non ha raccolto punti nella sua prima stagione nella massima serie. L’ultimo precedente (vinto 2-0 dal Grifone nello scorso aprile nel massimo campionato) è anche l’unico in cui lo Spezia non ha trovato la rete contro il Genoa nelle nove sfide totali disputate tra le due squadre tra Serie A, Serie B e Coppa Italia.

Lo Spezia ha perso tre dei cinque derby liguri di Serie A disputati (1V, 1N), incluso quello giocato nello scorso turno contro la Sampdoria. Il Genoa è imbattuto negli ultimi cinque derby liguri di Serie A (3V, 2N), dopo una striscia di sette partite (tutte giocate contro la Sampdoria) in cui la squadra rossoblù aveva ottenuto due pareggi e cinque sconfitte.

Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia quattro volte Spezia e Genoa si sono affrontate in casa degli aquilotti: tre successi del Grifone e un pareggio per 2-2 in Coppa Italia nell’agosto 2013.