Spezia-Empoli 1-0, decide un flash di Ragusa

Importante vittoria per lo Spezia in chiave play off per la promozione in serie A contro l’Empoli.

La partita, dopo un primo tempo molto bloccato, prende quota nella ripresa. Gli azzurri rientrano meglio in campo, si rendono pericolosi in numerose occasioni con le conclusioni velenose di Ciciretti dalla distanza e gli ottimi inserimenti di Frattesi, come al 60′, con Erlic che riesce però a contenere la sua conclusione da buona posizione.

Ma nel momento migliore degli azzurri, lo Spezia passa. Fiammata degli aquilotti con Marchizza, che trova l’ottimo inserimento sul filo del fuorigioco di Ragusa, e conclusione di prima intenzione dell’attaccante, entrato da pochi minuti in campo, che non lascia scampo a Brignoli. Il gol subito abbatte gli uomini di Marino

TABELLINO

Marcatori: 72′ Ragusa (S).

Spezia (4-3-3): Scuffet; Vignali, Erlic, Capradossi, Marchizza; Bartolomei, Mora (85′ Terzi), Maggiore (69′ Acampora); Mastinu (69′ Ragusa), Nzola (61′ Galabinov), Gyasi (86′ Reinhart). All.: Italiano.

Empoli (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Sierralta, Maietta (80′ Romagnoli), Balkovec; Frattesi (80′ Tutino), Ricci, Henderson (67′ Zurkowski); Bajrami, Mancuso (67′ Moreo), Ciciretti (86′ Bandinelli). All.: Marino.

Arbitro: Sig. Abbattista di Molfetta.

Ammoniti: Balkovec (E), Bartolomei (S).