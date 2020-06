Caos autostrade: 15 chilometri di coda in A12 e altri otto in A7 e A26. Cantieri infiniti e turisti

Traffico congestionato oggi pomeriggio in A12, in direzione levante, dove si sono registrati 15 chilometri di coda a causa dei cantieri e dello spostamento dei turisti da Lombardia e Piemonte e proprietari di seconde case verso le Riviere.

In A7, in direzione Genova, tra Busalla e il Bivio A7/A12 Genova-Livorno si sono registrati altri 8 chilometri di coda per lavori, così come in A26, direzione Genova Voltri, tra il bivio A26/Diramazione A7 Milano-Genova e Ovada per lavori.

Secondo i responsabli della Polizia stradale di Genova ci vorranno ore per la normalizzazione del traffico.

Ripercussioni anche sulla viablità ordinaria in città a Genova e sull’Aurelia verso il Levante.