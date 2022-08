Spezia-Como 5-1, Gotti: Vittoria importante ma restiamo umili

Ottimo esordio per lo Spezia di mister Gotti, che sul terreno del ‘Picco’ hanno fatto gioire i tifosi in ben 5 occasioni contro il Como. Ecco le parole del tecnico dopo la partita.

“Siamo contenti di aver superato il turno e di aver messo altri 90 minuti nelle gambe, abbiamo sicuramente visto qualcosa di buono, ma contestualmente anche aspetti da sistemare.

Il fatto che non ci fosse Maggiore non è una scelta tecnica, ieri avevo detto che avrebbe giocato, ma non è una cosa della quale compete a me parlare.

Riguardo al pubblico lo conosciamo, c’è un attaccamento a priori che è bellissimo, trasmette ottime sensazioni. Allo stesso tempo sappiamo che l’inizio del campionato sarà complicato, e sarà in quel momento che dovremo meritarci il loro affetto e avere la capacità di proseguire su questa strada.

Il fatto che abbiano segnato quattro attaccanti sembra il film perfetto, per loro è iniezione di stima e autostima, e sono molto contento di come è iniziata la stagione, come sono contento di come Nzola è stato applaudito dal pubblico.

Bourabia secondo me oggi ha fatto una partita molto buona sia da mezzala che da play, e Agudelo è stata una riconferma, ci ha dato solidità e continuità.”