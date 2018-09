Spezia-Cittadella, dirige Maggioni di Lecco

L’AIA ha reso noto che sarà Lorenzo Maggioni della sezione arbitrale di Lecco a dirigere la sfida del ‘Picco’ tra le Aquile di Pasquale Marino ed il Cittadella guidato da mister Venturato.

L’incontro, in programma sabato 22 settembre alle ore 15:00, e valido per la 4a giornata del campionato di Serie BKT ’18/’19, vedrà come assistenti Vincenzo Soricaro (Barletta) e Baccini (Conegliano); Quarto Ufficiale sarà Francesco Guccini della sezione di Albano Laziale.

Sfida in cui lo Spezia è chiamato al pronto riscatto per ritrovare quei tre punti vitali per coltivare il sogno promozione in questa prima stagione di gestione Marino nella panchina aquilotta.