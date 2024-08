Spezia Calcio: D’Angelo sulla preparazione e il futuro della squadra

Luca D’Angelo, allenatore dello Spezia, ha condiviso le sue riflessioni sulla preparazione della squadra in vista dell’esordio stagionale in Coppa Italia contro la Salernitana.

“Siamo in un periodo di preparazione e non siamo ancora al massimo fisicamente, ma l’obiettivo è chiaramente quello di passare il turno.

La squadra ha lavorato con grande entusiasmo durante l’estate, portando con sé le buone sensazioni del bel finale della scorsa stagione”, ha dichiarato D’Angelo.

Sorpresa per il licenziamento di Eduardo Macia

D’Angelo ha espresso sorpresa riguardo al licenziamento di Eduardo Macia, il direttore sportivo dello Spezia. “Sono stato sorpreso come tutti. Ci sono dinamiche societarie in cui non entro, ma sono stato informato dell’accaduto dall’amministratore delegato Andrea Gazzoli. Fino al giorno prima avevo parlato con Macia”, ha spiegato il tecnico.

Mercato e possibili cessioni

Con il mercato in mano a Gazzoli e al ds Melissano, D’Angelo ha sottolineato che esiste la possibilità di cedere alcuni giocatori con mercato, anche se non c’è una necessità urgente di farlo. “La società ha chiarito che non c’è necessità di vendere, ma c’è la possibilità, e questa è una differenza significativa. Se partissero dei titolari, saranno sostituiti. Personalmente, spero che la squadra rimanga così com’è, senza ulteriori cambiamenti”, ha aggiunto.

Il futuro di Daniele Verde

Uno dei giocatori più discussi è Daniele Verde. “Mi auguro che resti con noi, anche se il mercato è lungo. Finché sarà qui, farò affidamento su di lui. Nelle partite amichevoli ha giocato spesso dietro le punte, e grazie alle sue caratteristiche, gli lascio più libertà di scegliersi la posizione in campo rispetto agli altri”, ha concluso D’Angelo.

Arrivate le nuove maglie

Le nuove maglie dello Spezia Calcio per il prossimo campionato di serie B sono ispirate alla stagione 1999/2000.

La nuova casacca sarà utilizzata per la prima volta lunedì sera nella gara di Coppa Italia in casa della Salernitana.

Le nuove maglie e un po’ di amarcord