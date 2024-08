Nordafricani 21enni spacciano droga in Centro a Rapallo: arrestati

Ieri i carabinieri di Rapallo hanno arrestato due 21enni, un tunisino e un marocchino già conosciuti alle Forze dell’ordine mai rimpatriati, per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso di un servizio di controllo e prevenzione nel Centro rapallese i militari hanno sorpreso i due stranieri mentre cedevano droga a dei giovani.

I nordafricani, alla vista dei carabinieri, hanno tentato di fuggire, venendo bloccati poco dopo.

La successiva perquisizione personale ha portato al ritrovamento di vari grammi di cocaina suddivisa in dosi pronte per la vendita al dettaglio, 1.250 euro in contanti considerati provento dell’illecita attività e un bilancino elettronico.

Gli immediati accertamenti hanno permesso di trovare una parte del denaro contante nascosta in un pubblico contatore della corrente, che gli spacciatori di droga avevano momentaneamente adibito a nascondiglio.

Tutto il materiale e il denaro sono stati sequestrati.