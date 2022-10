Spezia-Brescia 3-1, Gotti: Ottenute buone risposte

Lo Spezia supera il Brescia per 3-1 e accede agli Ottavi di Finale della Coppa Italia Frecciarossa 2022/23.

Al triplice fischio è il tecnico aquilotto Luca Gotti a commentare la prestazione dei suoi ragazzi:

“Oggi ho avuto buone risposte, non temevo la partita ma quello che può capitare in occasioni come queste, ossia scendere in campo in modo non adeguato. Invece ho avuto sensazioni positive, fin dall’inizio partita. Sono contento dell’obiettivo primario, che era il passaggio del turno e di quello secondario che era arrivare alla fine senza infortuni.

Sanca e Strelec hanno fatto bene, hanno dimostrato entrambi vivacità, rendendosi pericolosi, anche se entrambi in alcuni tratti sono anche usciti dalla partita. Giocare di spalle non è il punto forte di Strelec, riesce a diventare molto più abile quando guarda la porta, dovremo cercare di metterlo nelle migliori condizioni per sfruttare il suo potenziale.

In una partita come quella di oggi c’era la possibilità di divertirsi giocando bene a calcio, invece soprattutto a centrocampo si poteva fare meglio, palleggiando con più qualità e con più continuità. In virtù anche della partita, siamo però riusciti a miscelare il minutaggio dei giocatori, Ekdal è in continua crescita, sta migliorando la sua condizione sempre più e ha caratteristiche importanti per noi, anche dal punto di vista della leadership.

La Salernitana gioca diversamente rispetto alle ultime squadre affrontate, domani mattina con calma farò la conta dei disponibili, Maldini ad esempio nella notte non è stato bene. Mi prenderò i due giorni da qui a sabato per capire come affrontare al meglio la prossima sfida, anche da un punto di vista tattico”.