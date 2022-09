Spezia-Bologna 2-2, Gotti: Piaciuto approccio della squadra

Si è conclusa 2-2 la partita tra Spezia e Bologna sul terreno del ‘Picco’. Le parole di mister Luca Gotti nel post-match.

“Abbiamo affrontato una squadra forte in un momento di emergenza, non posso rimproverare nulla ai ragazzi in termini di atteggiamento e impegno. Nel primo tempo dopo il primo gol subito abbiamo dato il 110% per cercare di riprenderla, mi è piaciuto l’approccio della squadra. Dopo il 2-2 siamo calati fisicamente, ma dobbiamo ricordarci che hanno giocato gli stessi titolari di mercoledì e con temperature non certo facili.

Abbiamo cercato di tenere la difesa alta, consapevoli che saremmo potuti andare incontro a dei rischi, e abbiamo dimostrato di voler lottare con coraggio.

Voglio vedere le cose con ottimismo, spero che recuperando a mano a mano i giocatori che al momento sono fuori troveremo una solidità e una forza diverse. Per il momento facciamo il nostro meglio e continuiamo a lottare.”