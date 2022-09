Entella-Torres 1-0, Volpe: Importante partire bene

Una buona gara nonostante il caldo, Mister Volpe può essere soddisfatto della sua Entella che con il minimo sforzo supera una Torres combattiva.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita ricca di insidie. Nella prima giornata non si può essere perfetti, la condizione ovviamente non è ottimale e il gran caldo ha influito sui ritmi di gioco, nonostante questo la squadra non si è risparmiata, ha prodotto e creato diverse occasioni da gol. Era importante partire bene, ci prendiamo questi tre punti consapevoli del fatto che dobbiamo migliorare in tante cose”.

“La gestione degli ultimi minuti è stata molto importante. Un tipo di mentalità che non sempre siamo riusciti ad avere lo scorso anno, ci stiamo lavorando, abbiamo gestito bene il risultato rischiando davvero poco, peccato solo non averla chiusa prima. La Torres non ha mai mollato e nel finale poteva succedere di tutto”.

“Tascone? Bene il gol ma deve correre di più, può fare meglio. I giocatori non possono mai accontentarsi e devono sempre fare qualcosina in più per raggiungere risultati importanti sia di squadra che collettivi”.