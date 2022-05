Spezia-Atalanta, orobici tabù per i liguri in serie A

L’Atalanta è imbattuta nelle tre sfide precedenti in Serie A contro lo Spezia (2V, 1N): tra le formazioni attualmente nel massimo campionato, solo contro la Salernitana ha evitato la sconfitta in tutti i primi quattro confronti in Serie A. Considerando Serie A, Serie B e Coppa Italia, l’Atalanta ha perso solo una delle 15 sfide contro lo Spezia (7V, 7N), il 7 giugno 1936 (1-0) in Serie B.

Lo Spezia ha perso nei due precedenti in trasferta con l’Atalanta nel massimo campionato, incluso il match d’andata, ma ha pareggiato 0-0 nell’unico incontro disputato in casa in Serie A (21 novembre 2020). Lo Spezia ha pareggiato 0-0 l’unica sfida casalinga contro l’Atalanta in Serie A: la squadra nerazzurra potrebbe diventare la quarta contro cui i liguri restano imbattuti nei primi due confronti interni nel massimo campionato dopo Cagliari, Sampdoria e Torino