Spezia-Atalanta, Italiano: Continuiamo a lottare

Alla vigilia della trasferta di Bergamo, mister Vincenzo Italiano ha analizzato il momento della sua squadra nella consueta conferenza stampa pre-gara. Queste le sue dichiarazioni: “Col Benevento è stata l’ennesima gara in cui abbiamo recuperato una situazione di svantaggio; per questo penso che ci sia da essere fiduciosi, perché significa che il gruppo è coeso e non molla davvero mai. Il secondo tempo è stato di assoluto livello e ai punti avremmo meritato di più, speriamo di riproporre ancora la stessa voglia di fare prestazione.

La gara d’andata contro l’Atalanta è stata una partita bellissima, combattuta, giocata a viso aperto, con occasioni da una parte e dell’altra. Il nostro atteggiamento dovrà essere lo stesso, prestando massima attenzione e cercando di limitare il più possibile le loro qualità.

L’Atalanta non sarà distratta dal match di Champions, anche all’andata qualche giorno dopo la sfida contro di noi andarono ad affrontare il Liverpool e sinceramente non mi parvero distratti dall’impegno europeo: vidi la solita Atalanta, una squadra che negli ultimi anni sta facendo grandi cose e che esprime un grande calcio.

Fino ad ora siamo riusciti a restare sempre al di fuori della zona calda della classifica e questo per noi è sicuramente un dato importante; per ora la nostra classifica è stata molto positiva e questo è un vero motivo di orgoglio.

Tuttavia la linea rossa andrà tenuta lontana fino al 23 maggio, in questo momento avere una buona classifica conta, ma non in maniera definitiva. La spensieratezza, l’esperienza dei più anziani e la freschezza dei più giovani ci potranno aiutare per centrare questo fantastico obiettivo.

Le gare di Serie A ci stanno insegnado che al minimo errore queste squadre ci possono castigare, perché sulla carta sono davvero fortissime. Penso che per noi sia di vitale importanza scendere in campo con l’atteggiamento giusto, soltando così potremmo provare a fare risultato”.