Bologna-Samp, numeri e statistiche della sfida del Dall’Ara

La sfida della Samp contro il Bologna giocata con le statistiche Opta.

SCONTRI DIRETTI

Sono 97 i precedenti tra Bologna e Sampdoria in SerieA. Gli emiliani contano 36 successi, a fronte di 31 per i liguri. 30

pareggi completano il bilancio.

Il Bologna ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A contro la Sampdoria (le ultime tre con il punteggio di 2-1): gli

emiliani non sono mai arrivati a cinque successi consecutivi nel massimo campionato contro i blucerchiati.

Il punteggio più frequente tra Bologna e Sampdoria in Serie A (finale di 12 incontri) è lo 0-0. Il più recente però è datato

maggio 2005, con Carlo Mazzone sulla panchina dei rossoblù e Walter Novellino su quella blucerchiata.

Scontri diretti

36/30/31 V / N / P 31/30/36

128-124 Gol fatti – subiti 124-128

V/V/V/V/P Ultime cinque sfide P/P/P/P/V

Ultima partita: 22/11/2020 – Sampdoria – Bologna 1-2 (1-1)

PRECEDENTI IN CASA DEL BOLOGNA

A partire dalla Serie A 2010/11, solo con il Cagliari (sei) il Bologna conta più vittorie casalinghe che con la Sampdoria

(cinque) in campionato. I blucerchiati sono gli avversari a cui nel periodo gli emiliani hanno realizzato più reti al Dall’Ara

(17).

La Sampdoria inoltre non trova il successo a Bologna in Serie A dal novembre 2003 (0-1 con gol di Cristiano Doni): nelle

ultime 11 trasferte contro i rossoblú per i blucerchiati cinque pareggi e ben sei sconfitte (incluse quelle nelle ultime cinque

partite in ordine di tempo).

La Sampdoria inoltre non ha trovato il gol in tre delle ultime quattro partite di campionato in casa del Bologna; tante volte

quante nelle precedenti 13 trasferte al Dall’Ara nel torneo.

Il Bologna ha segnato almeno due gol in tutte le ultime sei gare casalinghe contro la Sampdoria in Serie A (5V, 1N).

ANTICIPO DELLE 12.30

Il Bologna ha raccolto tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie A disputate alle 12.30: l’ultimo successo

in questo orario è arrivato proprio contro la Sampdoria (ottobre 2019).

Bologna – Sampdoria

Serie A – 14/03/2021

La Sampdoria invece ha vinto solo una delle ultime sette sfide disputate in questa fascia oraria in Serie A (2N, 4P), contro il

Cagliari nel febbraio 2019.

L’unico precedente alle 12.30 in Serie A tra Bologna e Sampdoria è proprio quello dell’ottobre 2019, terminato 2-1 per gli

emiliani (Palacio, Bani e Gabbiadini i marcatori).

STATO DI FORMA

Il Bologna ha perso le ultime due gare di campionato e non incassa tre sconfitte di fila in Serie A dallo scorso ottobre.

Gli emiliani hanno tenuto la porta inviolata nell’ultimo match casalingo in Serie A (vittoria per 2-0 sulla Lazio) ma non

registrano almeno due clean sheet interni consecutivi da aprile 2019 (il secondo in quel caso proprio contro la Samp).

La Sampdoria ha raccolto due punti nelle ultime due gare di campionato e non colleziona tre pareggi consecutivi in Serie

A da dicembre 2014, quando in panchina c’era proprio Sinisa Mihajlovic.

I blucerchiati hanno ottenuto due successi nelle ultime 10 trasferte di Serie A (3N, 5P), dopo aver vinto quattro delle

precedenti sette gare esterne nella competizione (1N, 2P).

Il Bologna ha incassato almeno un gol in ognuna delle ultime sei partite di Serie A contro formazioni liguri; non registra una

striscia più lunga di gare con almeno una rete al passivo con avversarie di questa regione dall’aprile 2013 (13 in quel caso).

STATISTICHE GENERALI

Con il gol subito da Insigne nell’ultima giornata, il Bologna è arrivato a sette reti incassate nel primo quarto d’ora di gioco

nel torneo in corso: nessuna squadra di questa Serie A ha fatto peggio in quel parziale (sette anche Spezia e Benevento).

Dall’altra parte però il Bologna è, con la Juventus, una delle due formazioni che hanno subito meno reti nell’ultimo quarto

d’ora di gioco nel campionato in corso (appena quattro), parziale in cui i blucerchiati ne contano ben nove realizzate.

Quello di Nainggolan nell’ultimo turno di campionato è stato solo il secondo gol da fuori area incassato dalla Sampdoria

finora: in questa Serie A hanno fatto meglio solo Juventus e Napoli (uno ciascuna).

Solo l’Inter (10) ha segnato più gol della Sampdoria (nove) su sviluppi di calcio d’angolo in questa Serie A. Uno di questi è

arrivato proprio contro il Bologna nel match d’andata (rete di Thorsby).