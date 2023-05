Spezia, Atalanta avversario tabù per i liguri

Considerando Serie A e Serie B, l’ultima vittoria in campionato dello Spezia contro l’Atalanta risale al giugno 1931 in “cadetteria” (0-1) – da allora i liguri hanno registrato sei pareggi e sette sconfitte contro i bergamaschi nelle 13 sfide dei massimi due tornei italiani. Dopo aver pareggiato senza segnare nel primo incontro di Serie A contro lo Spezia, l’Atalanta ha realizzato almeno due reti in tutte le successive quattro (13 gol).

L’Atalanta è imbattuta negli ultimi 14 confronti in Serie A contro squadre liguri (9V, 5N): l’ultima sconfitta è un 1-3 con la Sampdoria risalente all’ottobre 2020 – i bergamaschi, inoltre, hanno mantenuto la porta inviolata in cinque degli ultimi sette incroci contro compagini di questa regione nel massimo campionato. L’Atalanta ha perso solo uno degli ultimi 28 match disputati in un turno infrasettimanale (martedì, mercoledì o giovedì) di Serie A (17V, 10N) – i bergamaschi, tuttavia, hanno vinto solamente uno degli ultimi cinque registrando una sconfitta e un pareggio negli ultimi due: la Dea potrebbe perciò restare a secco di successi in tre gare infrasettimanali consecutive nel massimo torneo per la prima volta dal settembre 2016.

Lo Spezia ha vinto soltanto due degli ultimi 24 incroci in Serie A contro squadre nelle prime 10 posizioni in classifica a inizio giornata (5N, 17P) – tuttavia, da quando Leonardo Semplici siede in panchina i bianconeri hanno perso soltanto una delle quattro sfide in campionato contro queste compagini (1V, 2N). Lo Spezia ha vinto appena uno degli ultimi 11 match in un turno infrasettimanale (martedì, mercoledì o giovedì) in Serie A (5N, 5P) – avendo tuttavia pareggiato gli ultimi due, gli Aquilotti potrebbero centrare tre risultati utili consecutivi in questi particolari giorni della settimana per la prima volta in Serie A.