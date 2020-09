Spezia, 13-0 l’amichevole giocata contro il Casarza

Prima sgambata per i ragazzi di Mister Italiano, impegnati ieri pomeriggio al ‘Comunale’ di Follo in un allenamento congiunto con il Casarza Ligure, club di Prima Categoria. Due tempi da 30 minuti e 13 reti per i bianchi, in gol con Bartolomei (2), Gyasi (2) Galabinov (7), Ramos e Matteo Ricci. Lavoro aerobico per Jacopo Sala, che non ha preso parte alla partita, così come Acampora e Gudjohnsen. In campo invece Zoet, nel primo tempo e Maggiore, di rientro dalla Nazionale, che ha preso parte alla seconda frazione di gioco.

Oggi pomeriggio nuova seduta di allenamento a Follo in vista dell’inizio del prossimo campionato di serie A.