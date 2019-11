Spettacolari regate al 7° Campionato della Lanterna

Si è concluso a Genova il Settimo Campionato della Lanterna. Regate combattute e spettacolari: alla fine successo per “Me Gusta” di Graziano Bonaldo, “Magia” di Max Pinasi e “Just a Joke”: con Dino Tosi nei J24 e con Maurizio Buffa in IRC

GENOVA. 18 NOV. “Me Gusta”, “Just a Joke” e “Magia” si sono aggiudicate il Settimo Campionato della Lanterna, la manifestazione velica a cura del Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto, organizzata con la collaborazione ed il supporto di Marina Genova Resort, Lega Navale Italiana Genova Sestri, Circolo Nautico Ilva, A.S.P.N. Enel, Circolo Nautico Mandraccio, A.N.S.D. e Circolo Nautico Rume Asper.

A vincere la classifica finale, dopo sette prove, nella categoria Regata è stata “Me Gusta” di Graziano Bonaldo, mentre “Magia” di Max Pinasi ha trionfato in Gran Crociera.

Doppia affermazione invece per “Just a Joke”: con Dino Tosi ha chiuso il Campionato al primo posto tra i J24 ed ha anche superato la agguerrita flotta delle imbarcazioni che hanno regatato in IRC con Maurizio Buffa.

E’ stata una edizione fantastica, nella quale si sono potute portare a termine sette prove su sette, c’è stato un meteo favorevole e le regate sono state combattute e spettacolari. Alle premiazioni è stato fatto anche un particolare ringraziamento per i partner tecnici Sail Activity, Marco Nautica e Side Design. Per gli Sponsor Mostes e Phenomix.

Queste le classifiche. Settimo Campionato della Lanterna.

ORC Regata: 1) Me Gusta (Graziano Bonaldo, Circolo Nautico Il Pontile), 13; 2) Just a Joke (Dino Tosi, Lega Navale Sestri Ponente), 22,5; 3) Fremito D’Arja (Marcello De Gaspari, Lega Navale Italiana Genova Centro), 22,5; 4) Sangria (Carlo Sebastiano Tadeo, Forza e Coraggio), 29; 5) Keonda III (Giovanni Melioli, Circolo Nautico Marina Genova), 30.

Gran Crociera: 1) Magia (Max Pinasi, C.V. Vernazzolesi), 8; 2) Blues (Antonio Maglione, Yacht Club Italiano), 10; 3) Gebel (Sergio Mondolfo, Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto), 22; 4) Amande (Filippo Profumo, id.), 29; 5) Moi et Toi II (Paolo Giacheri, LNI Sestri Ponente), 35.

IRC: 1) ) Just a Joke (Tosi-Arnone, Lega Navale Sestri Ponente), 9; 2) Imxtinente (Adelio Frixione, CNMGA), 17; 3) Keonda III (Gianni Melioli, id.), 20; 4) Nafta Ecologica (Mauro Fioretto, id.), 27; 5) Tekno (Piero Arduino, Lega Navale Genova), 28.

J24: 1) Just a Joke (Maurizio Buffa, Lega Navale Sestri Ponente), 10; 2) Jaws (Mori-Evarini, Centro Velico Elbano), 11; 3) Landfall (Simone ed Andrea Moretti, Lega Navale Genova Quinto), 17; 4) Be Quiet (Marcello Cirenei, US Quarto), 20; 5) Finalmente (Olga Finollo, Lega Navale Italiana Genova), 23.

PAOLO ALMANZI