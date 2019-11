Inaugurato a Marina Genova il nuovo showroom SoloPortofino

SoloPortofino è la nuova ed esclusiva realtà che si rivolge al mondo dello Yachting interior e dello Home interior proponendo collezioni di qualità ed eleganza assoluta grazie ad un’attenta selezione di brands di alta gamma.

Qualsiasi sia la richiesta, dalle porcellane agli argenti, dai tessuti da arredo all’illuminazione, dall’arredamento alla biancheria da letto, dalle spugne, al cachemire, SoloPortofino può offrire, attraverso le migliori eccellenze italiane ed estere, le soluzioni più eleganti.

L’idea di questo spazio dedicato alle eccellenze nelle forniture e nei complementi d’arredo nasce dall’ intuizione di Fulvia Linari, Amministratore Delegato e Presidente di SoloPortofino e Presidente di San Giorgio Shipping.

“Mi sono resa conto – dichiara Fulvia Linari – che nulla di simile esisteva in un’area come quella ligure, fortemente dedicata allo yachting. Da qui il sogno di poter creare qualcosa che non c’era e di cui, dal mio punto di vista, si sentiva una forte necessità.”

SoloPortofino, che ha scelto il Marina Genova come proprio “Home Port” ma che può operare in tutta Italia, è dedicato al mondo delle forniture per yachts e megayachts.

Interlocutori della nuova realtà saranno i comandanti delle barche, i cantieri di costruzione e di refitting, i designers e architetti e gli armatori stessi.

Presenti all’interno di questo spazio molti grandi marchi dell’arredo tra cui Besana (Moquette e tappeti), Mardegan (legno), Rubelli Casa, Armani Casa, Donghia, Dominique Kieffer, Colefax and Fowler, Manuel Canovas, Larsen, JAB, Venice Home Collection, Olga Frua, Romo, Marioni, Luxury Living, Fendi Casa, Smania, Marta Sala Editions, Christofle, Zanetto Argenti, Sambonet, Rosenthal, Versace, Marinoni, Richard Ginori, Bernardaud, Ercuis, Robbe & Berking, Furstenberg porcellane, Sieger, Foglizzo, Giovanna Locatelli, Living, Avant Toi, Agresti Casseforti, Euthalia e molti altri.

In questa avventura al fianco di Fulvia Linari troviamo partners eccellenti quali la società Cambiaso & Risso, l’Architetto Filippo Rossi, e la dottoressa Cinzia Farinetti.

Lo show room è stato inaugurato lo scorso 14 Novembre a Marina Genova ed è pronto ad operare da subito.