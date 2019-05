Spese pazze, oggi la sentenza di primo grado per il viceministro Rixi

C’è attesa oggi per la sentenza di primo grado del Tribunale di Genova per il cosiddetto processo per le ‘spese pazze’ in Regione che vede coinvolto anche l’attuale viceministro alle Infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi che, all’epoca dei fatti, nel biennio 2010-2012, era consigliere in regione.

Il procuratore della Repubblica ha chiesto per Rixi una condanna a tre anni e quattro mesi.

Rixi è accusato di aver speso soldi pubblici per pranzi e cene in giorni festivi, in Costa Azzurra o per i raduni della Lega a Pontida. In totale per l’accusa resterebbero ingiustificati circa 97mila euro usati dal gruppo e rimborsati in quanto spese istituzionali.

Sono altri sedici i consiglieri di quella legislatura accusati di peculato.