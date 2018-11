Speaker radiofonico per un giorno: Aci e Inail per la sicurezza | Video

Si chiama “Speaker radiofonico per un giorno” ed è il concorso regionale promosso dalla Direzione regionale Inail Liguria e dall’Automobile Club di Genova con il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale e di Regione Liguria e con la collaborazione di Protezione Civile e Radio Babboleo..

Il progetto, presentato questa mattina al Salone Orientamenti presso lo stand del Miur, è dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che dovranno ideare un testo che possa essere trasformato in uno spot di 20 secondi sui temi della sicurezza sul lavoro, stradale e ambientale, con particolare riferimento ai fenomeni di alluvione.

Il bando di concorso è disponibile sul portale dell’Ufficio scolastico regionale (short link https://goo.gl/U3WrDo) dove potrà essere scaricata anche la scheda di adesione che ogni Istituto dovrà inviare entro il 21 dicembre prossimo. Gli studenti potranno realizzare i loro elaborati (singolarmente o in gruppi di massimo 5) entro il 31 marzo 2019 ed inviarli alla mail speakerperungiorno@gmail.com

Gli elaborati saranno valutati da una commissione e i tre testi vincitori (uno per ogni tema) saranno convertiti in Spot con la voce degli autori e trasmessi su Radio Babboleo.

“Il progetto Speaker radiofonico per un giorno si inserisce in un filone educativo che da tempo il Miur ha scelto, promosso e diffuso nella scuole italiane”, sottolinea Ernesto Pellecchia, Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale. “Parlare di sicurezza e farlo con modalità innovative e coinvolgenti, più vicine al linguaggio giovanile, è davvero un modo efficace e adeguato di lavorare per il futuro, in grado di coinvolgere tutte le studentesse e tutti gli studenti della nostra regione”.

“Promuovere la salute e la sicurezza tra i giovani, stimolandone l’interesse per i comportamenti corretti in tutti gli ambiti della vita quotidiana attraverso un’iniziativa che innova il tradizionale approccio alla didattica della sicurezza: questo il senso dell’iniziativa prevenzionale”, spiega la Direttrice INAIL Liguria Angela Razzino.

“Educare alla sicurezza significa contrastare il numero ancora elevato di incidenti stradali e sul lavoro supportando progetti di formazione dell’individuo nella fase di crescita per indurre cambiamenti nei comportamenti e nelle situazioni di rischio”.

“Questo progetto – sottolineano il presidente dell’Automobile Club di Genova GB Canevello e il Direttore Susanna Marotta – richiama alla consapevolezza dei rischi e quindi alle conoscenze, con conseguenti responsabilizzazioni di comportamenti che devono essere sempre correlati con le situazioni di rischio palesi e latenti.

Il progetto è stato presentato presso lo Stand Miur all’interno della 23a edizione di Orientamenti, il Salone della scuola, della formazione, dell’orientamento e del lavoro. Il focus: mettere in grado i ragazzi di percepire, valutare e prevenire il rischio, fare in modo che siano veicoli di valori formativi non solo gli adulti della propria famiglia ma anche per il tessuto sociale e il mondo del lavoro: un progetto ambizioso frutto della collaborazione che da circa un decennio lega insieme Automobile Club di Genova e Inail, Direzione Regionale Liguria con il fondamentale supporto dell’Ufficio scolastico regionale.