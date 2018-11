Sparviere finisce a terra dopo aver sbattuto contro una vetrata

Uno sparviere aveva appena catturato in volo uno storno ma l’audace manovra lo ha fatto finire contro i vetri della scuola media di Valleggia nel savonese.

Tramortito è caduto a terra ed è stato soccorso dai volontari della Protezione Animali, chiamati da alcune persone che avevano assistito al duello aereo.

Recuperati ambedue gli animali i volontari hanno rianimato lo sparviere, che non aveva lesioni ed è stato liberato in giornata; per lo storno, vittima dell’attacco, non c’è stato nulla da fare ed è morto pochi minuti dopo il recupero, per le ferite e lo spavento.

Le vetrate di edifici, trasparenti e riflettenti, ingannano la pur eccezionale vista dei volatili, soprattutto quando riflettono il cielo o alberi, perché vengono percepiti come spazi liberi o posatoi.

Anche i pannelli trasparenti fonoassorbenti posizionati lungo la superstrada a Vado Ligure e Quiliano sono particolarmente pericolosi soprattutto per le colonie di storni che vivono o transitano in zona.

L’anno scorso l’Enpa ha presentato al Comune di Vado Ligure un progetto di verniciatura dei pannelli, dopo il ritrovamento di decine di volatili morti per l‘impatto; ma il sindaco non ha ancora risposto.