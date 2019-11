Spal-Samp, Ranieri: Creduto fortemente alla vittoria

Prima vittoria della sua gestione, primo successo stagionale in trasferta, prima volta a porta inviolata lontano da casa, primo memorabile gol di Caprari in questo campionato. In questa selva di prime volte, c’è molto per cui essere contenti. Ma Claudio Ranieri non vuole fare voli pindarici: «Sarò euforico solo quando saremo fuori dalla zona rossa. È stata una partita difficile, sapevamo dei valori della SPAL. Nel primo tempo ci hanno creato difficoltà a destra. Nel secondo non abbiamo iniziato come avremmo voluto e loro sono stati pericolosi con qualche contropiede. Noi però abbiamo tirato più in porta. Il pareggio sarebbe stato più giusto, ma i ragazzi ci hanno creduto fino in fondo e così è arrivato il gol proprio come con il Lecce».

Tutti. La filosofia del tecnico romano è chiara: «Non si poteva dare addosso a questi ragazzi, perché così si affossano: l’anno scorso giocavano bene, seppure con tre giocatori importanti in più, quindi bisogna dar loro fiducia. Andando avanti così ci toglieremo fuori da questa situazione. Questo è un messaggio per tutta la squadra: ho bisogno di tutti».

Squadra. Mille opzioni offensive e due soli posti. «Ho preferito giocare con due punte invece che solo con una – spiega il mister -, per questo non ho messo Gastón, che pure aveva giocato bene col Lecce. Sia Gabbiadini che Bonazzoli mi sono piaciuti molto. Quagliarella? Aveva un problemino e questa era la terza in pochi giorni. Caprari? Ho stima di lui. Ora è meglio quadrare la squadra, non prendere gol e sperare di farlo alla prima volta buona».