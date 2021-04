Spaccio nei giardini a Certosa: albanese arrestato e genovese denunciato

La Polizia di Genova ha arrestato un 20enne albanese e denunciato un 18enne genovese per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Ieri pomeriggio gli agenti dell’U.P.G., venuti a conoscenza che da diverso tempo era in atto un’attività di spaccio nei giardini di Piazzale Palli, hanno deciso di osservare l’area dall’alto per verificare le segnalazioni dei cittadini.

Durante l’appostamento hanno visto sopraggiungere i due giovani, il 20enne ha estratto dalle tasche 2 pacchetti di sigarette e li ha riposti in diversi cestini della spazzatura.

Pochi minuti dopo sono arrivati 4 ragazzi, si sono seduti facendo finta di chiacchierare e uno di loro ha dato 20 euro al 18enne genovese.

Nello stesso frangente il complice albanese, che era rimasto seduto su un muretto di “vedetta”, si è avvicinato ad uno dei cestini, ha prelevato il pacchetto di sigarette e lo ha consegnato agli acquirenti.

A quel punto gli agenti hanno contattato la volante del Commissariato Cornigliano, già pronta ad intervenire, che ha identificato tutti i presenti.

Gli agenti hanno verificato l’interno dei pacchetti di sigarette trovandovi 14 dosi di hashish per un peso totale di 17 grammi, mentre il 18enne è stato trovato in possesso di 85 euro in banconote di piccolo taglio.

Gli acquirenti sono stati segnalati amministrativamente e il 20enne albanese, con svariati precedenti di Polizia per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato associato alle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima.