Spaccio di droga, sospesa licenza a sala scommesse di via Bobbio

In seguito ad appositi procedimenti amministrativi avviati ed istruiti dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, il Questore di Genova ha disposto, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza la sospensione per 10 giorni della licenza d’esercizio, intestata al gestore di un’attività di raccolta scommesse sita in via Bobbio.

Il provvedimento è stato emesso a seguito di un controllo effettuato nell’esercizio lo scorso 25 gennaio, nell’ambito del servizio interforze denominato “Alto Impatto”.

Nell’occasione i militari della Guardia di Finanza, con l’ausilio delle unità cinofile, avevano denunciato il titolare per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, avendo rinvenuto circa 100 grammi di hashish occultati all’interno di un ripostiglio e di un forno a microonde.

Tra gli avventori era presente anche un uomo trovato in possesso di altri 2,4 grammi della stessa sostanza, motivo per il quale è stato sanzionato in via amministrativa, ma anche segnalato in stato di libertà per ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere.