Spaccio di cocaina a Sampierdarena: arrestati 4 stranieri, uno di 15 anni

L’altra notte i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Ge-Sampierdarena hanno arrestato per il reato di “detenzione di sostanze stupefacenti” 4 stranieri.

Si tratta di un 20enne libanese, un 15 enne marocchino e un suo connazionale di 27 anni, nonché un altro marocchino di 31 anni, risultato destinatario della droga.

Gli investigatori sono entrato in azione in un appartamento di via Reta, dove hanno sorpreso gli spacciatori di droga in possesso di 110 grammi circa di “cocaina”.

Durante la perquisizione domiciliare sono stati recuperati anche 4.000 euro in contanti, materiale utile al confezionamento delle dosi e documentazione comprovante l’illecita attività di compravendita della droga.

Droga, denaro e materiale sequestrati.

Tre degli stranieri sono stati rinchiusi a Marassi. Il minorenne è stato trasferito presso un centro di prima accoglienza genovese.