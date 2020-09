Spaccia droga in via Prè: 38enne senegalese arrestato dai carabinieri

Ieri i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Genova Centro hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino senegalese.

Inoltre, hanno segnalato alla Prefettura un 40enne genovese per uso personale di sostanze stupefacenti.

L’altra sera in via di Prè i militari hanno sorpreso in flagranza di reato il senegalese, 38enne, in Italia senza fissa dimora, pregiudicato e mai rimpatriato, mentre cedeva una dose di droga in cambio 30 euro al cliente genovese.

Droga e denaro sono stati sequestrati.