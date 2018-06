Sottosegretari: Edo Rixi nel governo Lega-M5S con i liguri Siri e Valente

Fedelissimo di Matteo Salvini premiato dal “capitano”. Il genovese Edoardo Rixi entra nella squadra del governo Conte come sottosegretario ed è in pole per la carica di vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (ministero retto dal pentastellato Danilo Toninelli). Secondo indiscrezioni, l’ex assessore regionale dovrebbe avere la delega ai Porti.

Sono 45 le nomine decise stasera dal Consiglio dei ministri. Al momento i sottosegretari risultano 39, i vice ministri 6. La squadra di governo giurerà domani alle 13 a Palazzo Chigi.

Insieme a Rixi, sono entrati altri due liguri. Si tratta del “padre” della flat tax e genovese Armando Siri (Lega) che andrà al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e il savonese Simone Valente, che sarà sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai Rapporti con il Parlamento.

“È un onore per me – ha dichiarato Rixi – entrare a far parte della squadra di governo al ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Orgoglioso di poter lavorare in prima linea per il Paese e per la mia regione, la Liguria. Grazie al governo, grazie a Matteo Salvini per la fiducia”.