Sospensione e rinvio eventi al Teatro Sociale di Camogli

La programmazione del Teatro Sociale di Camogli, a causa dell’emergenza COVID-19, sospende gli eventi per riprendere il 5 aprile.

Il Teatro Sociale di Camogli, in rispetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 4 marzo, annuncia che nelle prossime settimane la programmazione sarà sospesa, per riprendere domenica 5 aprile con Le avventure di Pinocchio e proseguire come da cartellone già stabilito, con alcune variazioni. Lo spettacolo Chefs della compagnia catalana Yllana di sabato 14 marzo sarà annullato in via definitiva, il concerto di Paolo Fresu e Daniele Bonaventura, previsto per sabato 21 marzo è rinviato a domenica 17 maggio, il progetto Capitani Coraggiosi riprenderà domenica 24 maggio con il Moby Dick di Hermann Melville raccontato da Gian Luca Favetto e Ernest Shackleton. L’eroe dei mari, mentre lo spettacolo La leggenda del Rex è rinviato a data da definire.

Per i rimborsi consultare le pagine del Teatro.