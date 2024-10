Sorpresi in flagranza: denunciata coppia di topi d’auto a Genova

Questa notte, alle ore 2:40 in via Carnia a Trasta, la Polizia ha denunciato per furto aggravato in concorso una 20enne italiana e un 34enne ecuadoriano, entrambi senza fissa dimora a Genova.

L’intervento della Polizia

Le volanti dell’U.P.G.S.P. e del Commissariato Cornigliano sono intervenute prontamente dopo la segnalazione di un residente. L’uomo, dal proprio balcone, ha notato tre persone che, dopo essersi introdotte in un’auto parcheggiata, tentavano di aprire le portiere di altri veicoli nelle vicinanze.

Grazie alla descrizione fornita, gli agenti sono riusciti a individuare e fermare due dei tre sospettati. Durante la perquisizione, nelle loro tasche sono stati trovati denaro e oggetti che successivamente sono stati riconosciuti dal proprietario dell’auto derubata.

Conseguenze legali

Entrambi i fermati sono stati condotti in Questura. Il 34enne ecuadoriano è risultato essere già destinatario di un Obbligo di Presentazione alla P.G., e la sua posizione sul territorio è attualmente al vaglio dell’Ufficio Immigrazione.

Nonostante la denuncia, va ricordato che gli indagati sono considerati presunti innocenti fino a sentenza definitiva.