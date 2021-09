Sori, l’appuntamento del concerto Paganini e Dintorni, anteprima del Paganini Festival.

“Paganini e Dintorni”, anteprima del Paganini Genova Festival 2021, avrà luogo a Sori presso l’Oratorio di Sant’Erasmo alle ore 21 di sabato 11 settembre.

Durante la serata si esibirà il chitarrista Michele Trenti, vicepresidente degli “Amici di Paganini” e direttore artistico del “Paganini Genova Festival 2021”. Il programma prevede brani di Paganini (Sonatina M.S. 85 n.1, Tre Ghiribizzi M.S. 43, Sonata M.S. 84 n. 32). Sor (Tre studi op. 31 n. 20, op. 35 n. 22 e op. 6 n. 11). Giuliani (Variazioni su un tema di Haendel, op. 107). Llobet (Due canzoni popolari catalane: Canco del lladre. El noi de la mare), Bersano (Capriccio). Tarrega (Due preludi: Oremus; Endecha) e Sor (Variazioni su un tema di Mozart, op. 9).



La Manifestazione è organizzata dall’Associazione Amici di Paganini di Genova, l’ingresso è di 5 euro, gratuito per i soci e per i ragazzi fino a 12 anni.



L’oratorio, predisposto per il distanziamento, contiene al massimo 60 posti . E’ fatto obbligo di indossare la mascherina, è richiesto il Green Pass o Tampone o Certificato di guarigione Covid. Si consiglia di presentarsi in anticipo rispetto all’orario di inizio per l’espletamento delle procedure d’ingresso. ABov

Per ulteriori informazioni e prenotazioni al concerto:

Cellulare e WhatsApp 3756039840; prenotazioni@niccolopaganini.it www.niccolopaganini.it



