Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il 40° Rally della Lanterna, che il 9 e 10 novembre prossimi assegnerà i titoli della Finale Nazionale Coppa Italia Rally 2024.

L’evento sarà la gara conclusiva per tutti i migliori equipaggi della Coppa Rally di Zona (CRZ), che all’ombra del faro più celebre d’Italia si daranno appuntamento per una sfida appassionante, tecnica e coinvolgente, che avrà come sfondo il centro del capoluogo ligure. Il diritto di accesso alla Finale Nazionale spetterà ai primi tre classificati assoluti di ogni zona, ai primi tre Under 25, ai primi di ogni classe, al primo Over 55 ed al primo equipaggio femminile; oltre a questi saranno presenti anche i finalisti dei trofei MTI Trofeo Italia, R Italian Trophy e Pirelli Accademia CRZ, che daranno ulteriore lustro ad un parco partenti che andrà oltre ogni record.

Per conoscere la lista completa dei partecipanti bisognerà attendere le ultime gare di tutte le zone; alcune si sono già concluse, mentre altre termineranno nel mese di Ottobre.

Per gli organizzatori della Lanternarally si prospetta uno sforzo logistico senza precedenti, vista l’incredibile previsione sui numeri della gara; il quartiere di Marassi, dove sarà allestito il parco assistenza, vedrà numerose aree destinate al Rally, tutte nei dintorni dello Stadio Luigi Ferraris. Novità assoluta per le verifiche sportive, che saranno ospitate dall’Istituto Superiore Firpo Buonarroti, come concordato con la dirigente scolastica, che permetterà anche a diverse classi di far visita al parco assistenza.

Il quartier generale della gara troverà invece spazio nella prestigiosa sede dell’Automobile Club di Genova, dove verranno allestite direzione gara, segreteria e sala stampa. La città sarà la grande protagonista del Rally, che tornerà nella storica location di partenza ed arrivo di Piazza della Vittoria, con l’altra novità assoluta del passaggio sotto l’Arco dei Caduti; la grande piazza di fronte alla Stazione Brignole ospiterà anche il riordino ed il parco chiuso.

I concorrenti, poco dopo la partenza, avranno anche modo di sfilare in trasferimento sull’elegante strada litoranea di Corso Italia e proprio davanti al celebre “Baretto” si fermeranno per un controllo a timbro, prima di avviarsi verso la prima prova speciale del sabato pomeriggio. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato e solamente un mese separa Genova dal ritorno in grande stile del Rally della Lanterna.