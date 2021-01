Solito tir s’incastra nel tunnel di via Degola, ma riesce a liberarsi | Foto

Il problema dei cartelli stradali

Purtroppo a Sampierdarena è successo di nuovo. Oggi di prima mattina un tir è rimasto incastrato nel tunnel che dall’incrocio di via Paolo Reti porta in via Eustachio Degola.

I residenti hanno sentito uno schianto e poi uno stridere di lamiere.

Il mezzo pesante è riuscito a disincastrarsi da solo andando in retromarcia, ma come si vede dalla foto, ha riportato un vistoso schiacciamento del carico, un container.

Tra l’altro è ripartito con un portellone posteriore aperto.

Sono numerosi gli episodi del genere che avvengono nel tunnel. Senz’altro anche i cartelli di segnalazione dell’altezza del tunnel non aiutano: ce n’è uno nel pilastro centrale del tunnel forse un po’ poco visibile ed un altro in piazza Montano che è rivolto verso via Carlo Rolando.