Slovacco ubriaco aggredisce la compagna ai giardini: arrestato

E’ successo ai giardini pubblici di via Mazzini alla Spezia

La notte del 1° luglio, poco dopo la mezzanotte, gli equipaggi della Squadra Volante della Questura sono intervenuti presso i giardini pubblici di via Mazzini alla Spezia, in seguito alla segnalazione di una lite tra un uomo, uno slovacco, ed una donna, vicino al monumento alla Resistenza.

All’arrivo degli agenti era presente un passante che aveva soccorso la donna che presentava una ferita alla testa.

La vittima riferiva agli agenti di essere andata ai giardini con il compagno il quale, dopo aver bevuto degli alcolici, senza alcun motivo aveva iniziato a minacciarla e proferire frasi ingiuriose nei suoi confronti fino a colpirla con un coltello.

L’uomo, uno slovacco 40enne senza fissa dimora, era sdraiato poco lontano ed a fianco gli veniva rinvenuto un coltello.

L’individuo, pregiudicato con precedenti specifici per reati contro il patrimonio e la persona, alla vista degli agenti si è alzato di scatto e li ha aggrediti con calci e pugni cercando di divincolarsi.

Il soggetto veniva quindi, con non poca difficoltà, accompagnato in Questura dove perseverava nel suo atteggiamento aggressivo nei confronti degli operatori, mentre il coltello veniva sequestrato.

La donna veniva trasportata presso l’Ospedale S. Andrea e refertata per le lesioni riportate al capo, giudicate guaribile in giorni 10, mentre lo straniero veniva arrestato per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e lesioni gravi e condotto presso la Casa Circondariale della Spezia in attesa dell’udienza in Tribunale.

L’udienza, che si è tenuta questa mattina, ha visto la convalida dell’arresto da parte del GIP e la conseguente conferma della custodia cautelare dello stesso presso la casa circondariale di via Fontevivo.