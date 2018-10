“E’ di ieri la notizia dell’imminente chiusura del Cinema America di via Colombo in centro città a Genova. E sempre di ieri quella relativa al triste destino cui sono condannati i 5 dipendenti: il licenziamento”.

Lo ha riferito oggi il sindacato Slc-Cgil.

“A nulla – hanno aggiunto i sindacalisti – sono valsi i tentativi messi in campo dalla Slc Cgil. per salvaguardare i posti di lavoro, prima fra tutti una trattativa iniziata per la riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti coinvolti, purtroppo subito interrotta.

L’impossibilità di far fronte ai costi di esercizio avrebbe spinto la società che ha in gestione i Cinema Ritz e America alla cessazione totale dell’attività, già a decorrere dal prossimo 15 novembre.

Così se ne va un altro pezzo di storia della nostra città, così Genova dovrà rinunciare ad un importante bene culturale: l’ennesimo colpo al cuore.

La Slc Cgil si è già attivata per richiedere un incontro urgente in Regione e nelle prossime ore solleciterà un incontro con l’Esercente e la Proprietà dei locali per cercare fino all’ultimo di trovare soluzioni alternative alla perdità di ulteriori posti di lavoro”.