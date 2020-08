Sindaco Reffo ringrazia Toti e Benvenuto: 1.9 milioni da Regione per la spiaggia di Sori

“Il Comune di Sori ottiene 1 milione e 900mila euro di contributo da Regione Liguria per la sua spiaggia”.

Lo ha comunicato l’altro giorno il sindaco Mario Reffo.

“Questo è, probabilmente, il più grande contributo – ha spiegato Reffo – che è arrivato finora a Sori.

Ed è arrivato per un’opera necessaria e dovuta: il rifacimento e la protezione della sua spiaggia. Non un’opera momentanea, ma strutturale che consta, nella progettazione e stralcio, dell’intervento di consolidamento e adeguamento della barriera sommersa.

Il contributo fa parte di un pacchetto di fondi che Regione Liguria ha ritenuto necessari per le proprie coste, ma non è stato semplice ottenerlo.

Il comune di Sori a ottobre 2019 aveva trasmesso una dettagliata relazione tecnica e schede tecniche ricognitive, in merito all’intervento proposto per aumento della resilienza della spiaggia e del capoluogo, nello specifico per realizzare una nuova protezione a mare e un ripascimento strutturale.

La Regione ha, quindi, riconosciuto il proposto progetto di ‘interesse regionale’ e ha previsto il finanziamento di 1.9 milioni per il 2020.

Quindi la diga soffolta, tanto necessaria per il miglioramento e la protezione della spiaggia di Sori, si farà.

Inoltre, proseguiremo con il potenziamento delle opere di difesa costiera.

C’è poi la questione che interessa tutti a Sori ossia il ripascimento strutturale della spiaggia.

Il totale di 1,9 milioni di euro sono stati ottenuti anche grazie al vicesindaco e assessore comunale Cristiano Benvenuto (Lega) che ha lavorato in modo proficuo per un anno con il nostro ufficio tecnico, guidato da Antonio Corrao, in piena collaborazione con gli uffici regionali.

La cosa che forse è meno evidente, ma che mi sta più a cuore, è il ripascimento strutturale della spiaggia.

Avevo promesso in campagna elettorale che avremmo davvero rifatto la spiaggia e risolto il problema e nessuno ci aveva creduto. Ora invece questo diventerà realtà.

Quest’anno abbiamo avuto molto aiuto da Regione Liguria e le promesse che il presidente Giovanni Toti ha fatto sono state tutte mantenute.

Martedì 17 agosto prossimo il Presidente Toti sarà Sori e con piacere porterò i ringraziamenti dei cittadini soresi per questo contributo e per l’attenzione che ha sempre avuto per noi e per le nostre esigenze.

Ringrazio ancora il vicesindaco e assessore Cristiano Benvenuto che non solo è sempre presente per verificare tutto, ma è anche spesso, grazie alla sua competenza, fonte di soluzione dei problemi. Con Cristiano ci confrontiamo spesso sui temi tecnici e devo dire che la sua esperienza è per me preziosa”.