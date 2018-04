Sincro, atlete savonesi in collegiale a Pietralata

Non si ferma la preparazione della nazionale in vista dell’appuntamento internazionale più importante della stagione: gli Europei di Glasgow dal 2 al 7 agosto. Undici le atlete convocate dal commissario tecnico Patrizia Giallombardo per due settimane di collegiale al Centro Federale di Pietralata, a Roma, dal 29 aprile al 15 maggio. Le selezionate sono: Beatrice Callegari (Marina Militare/Montebelluna Nuoto), Domiziana Cavanna (Fiamme Oro/RN Savona), Linda Cerruti (Marina Militare/RN Savona), Francesca Deidda (Fiamme Oro/Promogest), Costanza Di Camillo (Marina Militare/RN Savona), Costanza Ferro (Marina Militare/RN Savona), Gemma Galli (Marina Militare/Busto Nuoto), Viola Musso (RN Savona), Alessia Pezone (Fiamme Oro/Unicusano Aurelia Nuoto), Enrica Piccoli (Montebelluna Nuoto), Federica Sala (RN Savona). Completano lo staff i tecnici federali Roberta Farinelli, Yumico Tomomatsu, Giovanna Burlando e Rossella Pibiri, i tecnici Rossana Rocci e Nicola Marconi, la coreografa Anna Tarres, la fisioterapista Sara Lupo, il dottore Gianfranco Colombo, i preparatori atletici Annabella Cinti, Mirco Ferrari e Silvia Scatola.

Mixed a Roma (3-9 maggio). Al Centro Federale di Pietralata si alleneranno anche Giorgio Minisini e Manila Flamini (Fiamme Oro/Unicusano Aurelia Nuoto) campioni del mondo a Budapest nell’esercizio tecnico, primo oro iridato per la Nazionale di nuoto sincronizzato. Quest’anno i due azzurri, oltre al doppio mixed tech,