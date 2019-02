Simpatico flash mob delle infermiere per i bimbi del Gaslini finisce su YouTube | Video

Sull’onda della magia diffusa dalla visita dei personaggi DisneyPixar Buzz Lightyear e Woody presso l’Istituto Giannina Gaslini di Genova Quarto, un gruppo di infermiere dell’ospedale oggi si è cimentato in passi di danza per strappare un sorriso ai piccoli pazienti.

I bambini e i genitori, in attesa di visite ambulatoriali presso il padiglione 20 del Gaslini, sono stati sorpresi dal personale dell’ospedale pediatrico genovese che, all’improvviso, si è esibito a ritmo di musica sulla note di “You Have a Friend in Me”, la celebre canzone interpretata nella versione italiana “Tu Hai un Amico in Me” dall’indimenticabile Fabrizio Frizzi in Toy Story.