Assessore Fanghella: 61% lavori su territorio comunale affidati a imprese genovesi

“Il 61% degli interventi dell’anno 2018 per lavori pubblici sono stati affidati a imprese genovesi”.

Lo ha dichiarato oggi l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Paolo Fanghella (Lega) commentando i primi risultati di un anno di lavoro “in applicazione delle nuove linee guida varate nel settembre 2017 dalla giunta Bucci, che riservano una percentuale non inferiore al 50% alle imprese operanti stabilmente sul territorio della Città Metropolitana”.

“Queste linee guida – ha aggiunto Fanghella – hanno consentito l’istituzione di un elenco di operatori economici ai quali rivolgersi per affidare interventi sotto il milione di euro mediante la procedura semplificata della negoziata.

Nell’anno 2018 sono state avviate molteplici procedure di gara per le quali sono già stati sottoscritti circa 36 contratti di cui ben 22 con imprese locali.

La clausola di salvaguardia per le imprese genovesi non rappresenta solo una risposta alle richieste presentate dalle associazioni di categoria per combattere la grave crisi del settore, ma assicura alla collettività che i lavori vengano realizzati da imprese in grado di garantire, grazie alle nuove regole, il pieno raggiungimento degli obiettivi di qualità ed efficacia.

I risultati raggiunti in pochi mesi sul nostro territorio non sono frutto del caso, ma di politiche di particolare attenzione per lo snellimento delle procedure e di riguardo delle micro, piccole e medie imprese che rimangono le più idonee per l’acquisizione e l’esecuzione di appalti di importo inferiore al milione di euro”.