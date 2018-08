Silent Disco, marocchino ubriaco infastidisce giovani e minaccia carabinieri: preso

I carabinieri della Compagnia di Sestri Levante ieri hanno denunciato in stato di libertà per il reato di “ubriachezza molesta e minaccia a pubblico ufficiale” un marocchino 24enne residente a Cicagna con precedenti di polizia e mai rimpatriato.

Il giovane, durante la manifestazione “Silent Disco” svoltasi venerdì sera nella Baia delle Favole, in evidente stato di ebbrezza alcolica e in compagnia di altri individui che non sono stati ancora identificati, infastidiva con schiamazzi i presenti e minacciava i miliari dell’Arma già presenti sul posto per il servizio di ordine pubblico.