Incidente sulla A12 nei pressi di Recco: auto si cappotta

Intorno alle 12,45 di oggi la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Genova Est è intervenuta per un incidente stradale sulla A12, in direzione Livorno, poco prima di Recco.

Due auto, per cause in via di accertamento, si sono scontrate e una ha cappottato in galleria.

Gli occupanti sono usciti autonomamente dai veicoli e sono stati condotti all’ospedale dalla pubblica assistenza Nerviese. Per fortuna, non risultano in gravi condizioni.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e collaborato per raddrizzare la vettura. Il traffico ha subìto pesanti rallentamenti e si è registrata una coda lunga 7 chilometri.